In der früheren Güterhalle im hinteren Teil soll nun ein großer multifunktionaler Raum entstehen. Als Begegnungsstätte und Treffpunkt für Vereine. Kleine Veranstaltungen sollen hier stattfinden können. Außerdem wird es sogenannte Coworking-Spaces geben. Also Schreibtische mit Computern, Druckern und W-Lan. Unternehmer, Urlauber und Vereine sollen sie nutzen können.

In Bad Lobenstein halten Züge der Deutschen Bahn und der Erfurter Bahn. Der Bahnhof liegt an der historischen Bahnstrecke von Triptis ins bayerische Marxgrün. Auch die Deutsche Bahn nutzt das Gebäude noch. Sie hat in einem Raum mit Blick auf den Bahnsteig noch ein denkmalgeschütztes Stellwerk in Betrieb. "Das ist eine Besonderheit, die wir gerne bekannter machen möchten", sagt Weigelt. Insgesamt solle der Bahnhof zu einem Willkommenszentrum werden.