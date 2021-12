Stadtentwicklung Neustadt an der Orla will "Gruselbahnhof" aufmöbeln

Der Bahnhof in Neustadt an der Orla ist in die Jahre gekommen. Und als Aushängeschild für die Stadt auf keinen Fall geeignet. Wie in vielen anderen kleinen Städten auch kümmerte sich die Deutsche Bahn viele Jahre nicht um ihre Immobilie. Dann verkaufte sie das alte Bahnhofsgebäude an einen privaten Eigentümer, und es passierte weiter – nichts. Das will die Stadt jetzt ändern.