Es ist ruhig geworden in der Alter-Bucht am Hohenwarte-Stausee. Nach dem Ende der Ferien sind am Vormittag nur wenige Besucher am Strand. Auch viele der Bungalows sind verwaist, im Wasser spiegeln sich die umliegenden Berge. Um diese Zeit sind auch noch keine Motorboote unterwegs.

Eine Ruhe, die in Zukunft ganz normal werden könnte. Denn das Thüringer Meer mit Bleiloch- und Hohenwarte-Stausee soll in ein paar Jahren ohne Verbrennungsmotoren auskommen. "Wir wollen bis 2030 weg von Verbrennern", sagt Landrat Thomas Fügmann (CDU) aus dem Saale-Orla-Kreis. "Die Weichen dafür müssen wir schon jetzt stellen."

Ohne Verbrennungsmotor auskommen müssen alle Boote auf der Bleiloch-Talsperre bis 2030. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Neue Stausee-Ordnung fürs Thüringer Meer

Im Landratsamt in Schleiz haben am Dienstag die Landräte der Landkreise Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla gemeinsam mit Stausee-Eigentümer Vattenfall die neue Stausee-Ordnung vorgestellt. Sie regelt, wer auf den Stauseen unterwegs sein darf und auch womit.

Das neue Regelwerk ist allerdings nur ein Anfang. Für die Elektromobilität ab 2030 fehlen am Thüringer Meer noch die Voraussetzungen, also Ladesäulen direkt am Steg. Aber auch auf den Parkplätzen sollen Urlauber und Tagestouristen ihre Fahrzeuge laden können. Stausee-Eigentümer Vattenfall hätte die Verbrenner schon vor 2030 von Bleiloch und Hohenwarte verbannt. "Wir sind da schon etwas ungeduldig", sagt Vattenfall-Geschäftsführer Peter Apel. "Aber wir sehen auch, dass die Infrastruktur jetzt ein ziemlicher Kraftakt wird."

Auf dem Standup-Paddlingboard übers Thüringer Meer - diese Art der Fortbewegung wird immer beliebter. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Umstellung auch für Betriebe rund um Stauseen

Mit Spannung war die neue Stauseeordnung auch von den Tourismus-Betrieben rund um die Stauseen erwartet worden. Sie hätten sich mehr Offenheit in der Diskussion um die neuen Regeln gewünscht. Boots-Verleiher Jens Bartsch ist enttäuscht. "Es wäre schön gewesen, wenn wir als Betroffene, die hier am Stausee ihr Geld verdienen, mal gefragt worden wären." Auch auf die Betriebe kommen jetzt Investitionen zu, etwa in Technik zur Wartung und Reparatur von Elektrobooten.