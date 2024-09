Ein Föhn hat am Samstagvormittag in Pößneck im Saale-Orla-Kreis ein Feuer in einem Einfamilienhaus entfacht. Wie die Landeseinsatzzentral mitteilte, hatte eine 37-Jährige einen heißen Föhn auf dem Sofa abgelegt, dieses geriet in Brand. Anschließend griffen die Flammen auf das Wohnzimmer über und verursachten eine Verrußung im gesamten Wohnhaus.