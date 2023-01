In Friesau, einem Ortsteil von Saalburg-Ebersdorf im Saale-Orla-Kreis, hat es am Mittwochnachmittag in einem Agrarbetrieb gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, war ein Radlader in einer Halle aus bislang ungeklärten Gründen in Brand geraten und komplett ausgebrannt. Das Feuer griff auch auf das Gebäude über. Der Schaden wird auf rund 120.000 Euro geschätzt.