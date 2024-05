In einem Stellwerk am Oberen Bahnhof in Pößneck im Saale-Orla-Kreis hat es gebrannt. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, brach das Feuer am Dienstagmorgen aus. Verletzte gab es nicht. Brandursache und Schadenshöhe seien noch nicht bekannt, hieß es am Dienstagabend.