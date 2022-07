In Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) entscheiden die Bewohner am Sonntag über die Zukunft des umstrittenen Bürgermeisters Thomas Weigelt. In einem Abwahlverfahren muss sich das amtierende Stadtoberhaupt den Wählern stellen. Wahlberechtigt sind rund 5.000 Bewohner ab 16 Jahren. Hintergrund sind umstrittene Kommentare Weigelts in den sozialen Medien, in denen er der Regierung Lügen und Verrat vorgeworfen hatte.