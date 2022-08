Er wirft dem Journalisten in der Stellungnahme vor, er hege eine persönliche Abneigung gegen ihn, die er seit einiger Zeit in die Berichterstattung einfließen lasse. Die Vorfälle am Wochenende reihten sich ein "in die lange Kette des unprofessionellen Verhaltens" des Reporters, der eine "Fehde" gegen ihn führe, so Weigelt.