Streit um Bürgermeister-Status in Saalburg-Ebersdorf Der Ferienort am Bleilochstausee mit rund 3.300 Einwohnern ist seit Ende 2020 ohne gewählten Bürgermeister. Damals war der hauptamtlich amtierende Bürgermeister Volker Ortwig (FDP) vorzeitig in den Ruhestand gegangen. Seine Amtszeit wäre im März 2021 zu Ende gegangen. Seitdem vertritt Allam Hanna als erster Beigeordneter den Bürgermeister ehrenamtlich. Ein neuer Bürgermeister konnte bislang nicht gewählt werden, weil die Hauptsatzung der Stadt nach dem Bürgerentscheid bisher nicht geändert worden ist. Dort ist eingetragen, dass der nächste gewählte Bürgermeister ehrenamtlich arbeiten soll. Das hatte der Stadtrat 2020 beschlossen, um Kosten zu sparen. Die SPD-Fraktion im Stadtrat forderte aber weiter einen hauptamtlichen Bürgermeister. Sie ist der Meinung, die Belange und Interessen der Stadt mit elf Ortsteilen könnten nur durch einen hauptamtlichen Bürgermeister ausreichend vertreten werden. Sie startete deshalb ein Bürgerbegehren. Bei der Wahl stimmten rund 1.400 Menschen ab.