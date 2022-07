In Bad Lobenstein im Saale-Orla-Kreis bleibt Thomas Weigelt (parteilos) als Bürgermeister im Amt. Beim Bürgerentscheid hatte sich zwar Mehrheit der Wähler für eine Abwahl Weigelts entschieden, allerdings kam die Mindeststimmenanzahl (1453) an Ja-Stimmen nicht zu Stande.

Es war dabei knapp bis zum Schluss. Die Auszählung der rund 1000 Briefwähler hatte sich hingezogen. Insgesamt hatten am Ende nur 43 Prozent der Wahlberechtigten ihr Kreuz gemacht. 23 Prozent der Wahlberechtigten beziehungsweise 1118 Wählende hatten sich gegen Weigelt ausgesprochen. Eine Quote von mehr als 30 Prozent wäre jedoch nötig gewesen. 977 Bad Lobensteiner stimmten dafür, dass Weigelt weiter im Amt bleiben kann.

Dass er trotzdem im Amt bleibt, will Weigelt nutzen um mit dem Stadtrat enger zusammen zu arbeiten, auch will er sich in den sozialen Medien nicht mehr äußern.