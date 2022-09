Der Ostthüringer Mario Voigt ist der neue starke Mann in der Thüringer CDU. 85 Prozent der Delegierten wählten Voigt auf dem CDU-Landesparteitag in Pößneck zu ihrem neuen Vorsitzenden. Die Vorwürfe gegen ihn, in deren Folge ihm die Immunität im Landtag entzogen wurde , weist er zurück.

In der Doppelrolle als Oppositionsführer im Parlament in Erfurt und als Parteichef gilt er in der CDU als voraussichtlicher Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2024. In seiner Rede vor der Wahl hatte der 45-Jährige, der bereits CDU-Fraktionschef im Landtag ist, am Sonnabend seine Partei auf ein geschlossenes Auftreten in den nächsten zwei Jahren eingeschworen. Voigt sagte, 2024 habe die CDU eine echte Chance, der rot-rot-grünen Landesregierung ein Ende zu setzen. Dafür müsse sich die CDU auf ihre Werte besinnen, nämlich christlich, sozial, liberal und konservativ. AfD-Fraktionschef Björn Höcke sei ein Feind der Zukunft Thüringens, Linke-Ministerpräsident Bodo Ramelow sei ein Mann der Vergangenheit, so Voigt.