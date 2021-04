In Crispendorf bei Schleiz hat am Ostersonntag ein Jugendlicher schwere Brandverletzungen erlitten. Nach Angaben des Schleizer Stadtbrandmeisters Ronny Schuberth hatte sich der 16-Jährige gemeinsam mit zwei Freunden an einer Garage aufgehalten, als es zur Verpuffung von Kraftstoff kam.

Der Garagenkomplex in Crispendorf. Bildrechte: MDR/Ronny Schuberth