Flug über Grenze erzeugt großes Presse-Echo in der Bundesrepublik

Der Flug des Privatflugzeuges in die DDR und der Beschuss machten in der Bundesrepublik Schlagzeilen - allerdings mit etwas Verzögerung, da am Pfingstwochenende keine Zeitungen erscheinen. Noch am Abend des 21. Mai meldeten die Nachrichtenagenturen, dass ein bundesdeutsches Sportflugzeug über der DDR von zwei Hubschraubern beschossen worden sei. Sie beriefen sich dabei auf einen Sprecher des Bundesgrenzschutzes (BGS) in Kassel.

Der Sportpilot habe "offenbar aufgrund eines Navigationsfehlers" die deutsch-deutsche Grenze überflogen, hieß es zunächst. Nach Aussage des BGS-Sprechers war der Pilot unverletzt. Der unbekannte Mann sei allerdings flüchtig. Die Kriminalpolizei habe das Flugzeug sichergestellt und versiegelt. Das Luftfahrtbundesamt sei in die Ermittlungen eingeschaltet worden. Die beschädigte Piper im Hangar. Bildrechte: Hstam

In den kommenden Tagen wurde in der bundesdeutschen Presse über ein gescheitertes Fluchthilfeunternehmen spekuliert. Am Nachmittag des 24. Mai meldete die Nachrichtenagentur DPA, dass der Pilot und der Eigner des beschossenen Flugzeuges ausfindig gemacht worden seien. Beide Männer, so die ermittelnde Staatsanwaltschaft Fulda, seien aber noch nicht erreicht und deshalb auch noch nicht angehört worden. Wer die Männer sind, wollte die Staatsanwaltschaft nicht öffentlich sagen. "Die möglicherweise zu erhebenden Strafvorwürfe", so die Behörde, rechtfertigten noch keine Veröffentlichung der beiden Namen. Die Nachrichtenagentur sprach von einem "mysteriösen 'Pfingstausflug'".

Wenige Stunden später ergänzte DPA die ausführliche Meldung. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung, so die Nachrichtenagentur, soll es sich bei dem gesuchten Piloten um den 43-jährigen Friedemann Späth handeln. Sieben Zeugen hätten ihn nach Fotos identifiziert. Die "Bild" listete außerdem Späths Sündenregister auf. Laut Agentur AP ist Späth in Fliegerkreisen als "Luft-Rowdy" bekannt.

Am Abend berichtete im Fernsehen die "Hessenschau" über den Zwischenfall. In dem kurzen Film wurde das beschossene Flugzeug im Hangar des Flugplatzes Jossa gezeigt. In dem Beitrag wurde Friedemann Späth als Pilot genannt. Er sei anhand von Fotos und Fingerabdrücken identifiziert worden. Auch die "Tagesschau" berichtete über den aktuellen Stand bei den Untersuchungen.

Sprecherin Dagmar Berghoff verlas vor einer Landkarte des geteilten Deutschlands die Meldung, dass die "Fuldaer Behörden" einen Schritt vorangekommen seien. Der Pilot und der Eigentümer der Sportmaschine seien nun bekannt. Die Namen würden aber "zurückgehalten". Dann wechselte das Bild hinter der Nachrichtensprecherin und statt der Karte war nun ein altes Schwarzweiß-Foto von Späth mit seinem vollen Namen zu sehen. Dann wurde ein Film eingespielt. Zu sehen war das im Jossaer Hangar abgestellte Flugzeug. In Nahaufnahme wurden die Einschüsse an der Piper gezeigt. Tagesschau-Sprecherin Dagmar Berghoff am 24. Mai 1983 Bildrechte: NDR

Auf DDR-Seite wurden die Pressemeldungen in der Bundesrepublik aufmerksam gelesen. Das Fazit der Staatssicherheit: Aus den Berichten gehe hervor, "dass keine Bereitschaft besteht, gegen derartige Provokationen wirksam einzuschreiten und Vorkehrungen zu treffen, dass sich derartiges nicht wiederholt." Und: "Es wird der Versuch unternommen, diese gefährliche Provokation mit subjektivem Fehlverhalten des Piloten bzw. einem Navigationsfehler zu bemänteln."

Außerdem gebe es erste Bestrebungen, den Zwischenfall dazu zu nutzen, um "die DDR international zu verleumden." Als die Staatssicherheit in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" lesen musste, dass der DDR ein "Eingriff in das Luftfeld der Bundesrepublik" unterstellt und den Piloten der Kampfhubschrauber Strafverfolgung wegen "versuchten Totschlags" angedroht werde, sprach sie von einer "Unverfrorenheit".

Beim Presse-Echo in der DDR einige Tatsachen verhüllt

Verschweigen wollte die DDR den Zwischenfall keinesfalls. Sie versuchte, den Vorfall zu nutzen, um die Bundesregierung zu verurteilen und die internationale Meinung gegen den Westen zu beeinflussen. In der Pressemeldung wurden allerdings einige Tatsachen verschwiegen oder verhüllt.

Die DDR betrachtete den Zwischenfall vordergründig als westliche Provokation. Ein bundesdeutsches Flugzeug mit dem Kennzeichen "D-EHCK-48" sei "widerrechtlich in den Luftraum der DDR" eingedrungen, hieß es. "Trotz eindeutiger Signalgebung durch die eingesetzten Kräfte der Luftverteidigung mit der Aufforderung zur Landung setzte der Luftraumverletzer den Flug über das Territorium der DDR in provokatorischer Weise fort." Aufforderungen zur Landung sei er nicht nachgekommen.

"Nur dem besonnenen Handeln der für die Sicherung des Luftraumes der DDR verantwortliche Kräfte ist es zu verdanken, dass es im Ergebnis dieser erneuten Luftraumverletzung zu keinen schwerwiegenden Folgen kam." Von sowjetischen Hubschraubern, Schüssen und Einschlägen in Gebäuden war in der Meldung keine Rede. Anwohner oder Augenzeugen kamen nicht zu Wort - Fotos wurden nicht veröffentlicht. Mit der offiziellen Nennung des Kennzeichens durch die DDR konnte es im Westen keinen Zweifel mehr geben, wo die zerschossene Piper aus Fulda-Jossa gewesen war. Ausschnitt aus "Neues Deutschland" vom 24. Mai 1983 Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Verfolgungsjagd führt zu diplomatischen Protesten

Am Abend des Pfingstsonntages betrat Hans Schindler das Bundeskanzleramt. Schindler war der stellvertretende Leiter der Ständigen Vertretung der DDR in Bonn. Der Diplomat hatte den Auftrag, bei der Bundesregierung gegen den Luftzwischenfall zu protestieren. Das traf sich, denn auch die Bundesrepublik sah Gesprächsbedarf und hatte deshalb einen DDR-Vertreter ins Kanzleramt gebeten.

Im Kanzleramt wurde Schindler von Peter-Christian Germelmann empfangen. Der Beamte hörte sich den "entschiedenen" Protest Schindlers an - und, so steht es im DDR-Bericht über die Begegnung, protestierte seinerseits, "dass die DDR angeblich unter Missachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durch gezielte Schüsse auf das Flugzeug Menschenleben gefährdet habe." Germelmann, so berichtete die DDR-Seite, habe behauptet, dass zwei DDR-Hubschrauber "100 m in den BRD-Luftraum eingedrungen seien". "Genosse Schindler wies die von BRD-Seite gegebene Darstellung und den Protest entschieden zurück."

Germelmann notierte in seinem Vermerk, dass er dem DDR-Vertreter gesagt habe: "Jeder wisse, wie wichtig es sei, an der Grenze zwischen den beiden Staaten in Deutschland besonnen und angemessen zu reagieren. An kaum einer anderen Stelle sei die Gefahr so groß, dass aus scheinbar kleinen Anlässen unabsehbare Folgen entstehen. Es sei kaum auszudenken, welche Folgen es gehabt hätte, wenn das Flugzeug abgestürzt wäre." Die bundesdeutsche Seite erwarte, "dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden". Möglicherweise kämen Schadensersatzansprüche auf die DDR zu.

Was bundesdeutsche Ermittlungen ergaben

Die Bayerische Grenzpolizei sammelte Informationen über den Zwischenfall. So gewannen die bundesdeutschen Behörden allmählich ein Bild von den Vorgängen und auch den Schäden in der DDR. Sie war auf Zeugen angewiesen, da sie nicht selbst in der DDR ermitteln konnte. So wurde den Beamten "vertraulich" bekannt, dass in der Ortschaft Lichtenbrunn mehrere Geschosse in Häuserwänden eingeschlagen seien: "Dabei wurde ein Kaninchenstall getroffen und ein Kaninchen getötet."

Anfang Juni war ein Rentner aus Nürnberg zum Verwandtschaftsbesuch in Pößneck. Bei seiner Rückreise in die Bundesrepublik wurde der 70-Jährige am Grenzübergang Rudolphstein befragt. Der Rückkehrer berichtete der Grenzpolizei, dass ihm seine Verwandten erzählt hätten, dass mit dem Sportflugzeug eine Frau aus der DDR ausgeflogen werden sollte. Das Alter und die Identität der Frau kenne er nicht.

"Die fluchtwillige Frau", so der Rentner, "soll aus einem Haus von mehreren verstreut liegenden Häusern zwischen Pößneck und Schweinitz stammen." Sie habe auf einer Wiese im Orlatal auf das Flugzeug gewartet. Der Pilot habe die Wiese angeflogen, "sah, dass etwas nicht stimmen könne und zog die Maschine wieder durch". Denn inzwischen seien vier Hubschrauber gekommen, die versucht hätten, die Maschine einzukreisen. "Die Fluchthilfe", so der Rentner, "sei entweder verraten worden oder das Luftfahrzeug wurde bereits beim Einfliegen in DDR-Gebiet radarerfasst." Die DDR-Kriminalpolizei sei jedenfalls schnell an der Wiese gewesen und habe die fluchtwillige Frau verhaftet.

Die Hinweise auf die Frau sind die einzigen in einer bundesdeutschen Akte. Es ist unklar, wie diese Informationen bewertet wurden und ob sie überhaupt Anlass für weitere Recherchen waren. Oder ob diese Informationen wie alle weiteren Informationen lediglich gesammelt und abgeheftet wurden.

Späth zeigte sich bei den Ermittlungen keinesfalls kooperativ. Bei einem ersten Kontaktversuch der Polizei gab er nur "ausweichende" Antworten. Ein Alibi hatte er nicht. Anfang Juli wurde Späths Wohnung durchsucht. Im Schlafzimmerschrank wurden die Beamten fündig. Sie entdeckten DDR-Landkarten und einige Aktenordner: Schriftverkehr zum Flugzeug und "Interessentenbriefe". Späth legte in der anschließenden Vernehmung gegen die Beschlagnahme der Dokumente Widerspruch ein: "Es handelt sich hierbei um teilweise hochbrisante Unterlagen. Sollten diese in falsche Hände geraten, könnten einige Personen gefährdet sein, ich verweise hierbei auf den Ordner mit der Aufschrift ‚Interessentenbriefe‘." Er kam damit nicht durch. Die Beschlagnahme der Karten und Dokumente wurde wenig später vom Amtsgericht bestätigt.

West-Staatsanwaltschaft klagt Späth an

Zweieinhalb Monate nach Späths DDR-Flug erhob die Staatsanwaltschaft Fulda Anklage. Späth sollte sich nicht nur wegen seines Fluges am Pfingstwochenende verantworten, sondern auch wegen vorangegangener Fälle: Ihm wurde fortgesetztes Führen eines Luftfahrzeuges ohne Flugerlaubnis in rund zehn Fällen, zwei davon in Tateinheit mit Einfliegen in die luftüberwachte Zone entlang der innerdeutschen Grenze, vorgeworfen.

In der Anklageschrift hieß es zwar, dass Späth kommerzielle Fluchthilfe betreibe. Aber zu den Hintergründen des Fluges am Pfingstwochenende schwiegen die Ermittler. Sie schrieben lediglich: Späth sei an dem Samstag "mit unbekanntem Ziel und unbekanntem Auftrag" gestartet. Waren die Ermittler tatsächlich so ahnungslos? Oder ließen sie ganz bewusst den Hintergrund im Dunklen, um der DDR keine Hinweise zu liefern?