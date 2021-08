In Mödlareuth (Landkreis Hof/Saale-Orla-Kreis) sind am Donnerstag neue Details zur Erweiterung des deutsch-deutschen Grenzmuseums vorgestellt worden. Wie der Landrat Oliver Bär (CSU) des Landkreises Hof sagte, wird zuerst der Außenbereich des Museums neu gestaltet. Unter anderem soll das Gelände barrierefrei werden. Zäune oder Grenztürme, die erst nach der Wende auf das Gelände gebracht worden waren, sollen zurückgebaut werden. Ziel sei es, den Grenzstreifen wieder so authentisch wie möglich zu gestalten.