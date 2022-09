Demonstranten haben am Mittwoch in Schleiz im Saale-Orla-Kreis Feuerwehrleute während eines Einsatzes beleidigt. Stadtbrandmeister Ronny Schuberth nannte das eine "Unverschämtheit". Hier sei eine rote Linie überschritten worden.

In Schleiz haben Demonstranten Feuerwehrleute beleidigt, weil während eines Protestzugs ein Einsatz stattfand. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Schuberth forderte die Teilnehmer der Demonstration auf, sich klar von der Aussage zu distanzieren, dass die Feuerwehr und der Rettungsdienst die Demonstration absichtlich stören wollten. Bilder der Demonstration und Kommentare sind in einem Video aufgezeichnet, das in sozialen Medien veröffentlicht wurde.

Zwischen der Feuerwehr und den Demonstranten gibt es in Schleiz seit Monaten Reibereien. Hintergrund ist, dass die Ausfahrt der Feuerwehr an der Strecke liegt, die die sogenannten Spaziergänger für den Protestzug nehmen. Stadtbrandmeister Schuberth hatte mehrfach an die Protestler appelliert, die Retter nicht bei Einsätzen zu behindern.