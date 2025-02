Denn am 11. November vergangenen Jahres, fast ein Vierteljahrhundert später, hat ihre Hartnäckigkeit Erfolg. Die Spezialisten am Zentrum für Seltene Erkrankungen des Universitätsklinikums Jena entdecken den Übeltäter: Ein vergrößertes Blutgefäß im Gehirn, das auf den Fazialis-Nerv drückt und damit die Krämpfe auslöst. Die Diagnose lautet: "Hemispasmus facialis".

"Das ist einfach durch die neuen Diagnostik-Möglichkeiten, die wir haben, vor allem in der Genetik, wo wir immer weiter in unser Genom schauen können. Und dadurch werden bisher unerkannte Erkrankungen entdeckt. Gleichzeitig finden wir immer mehr von einzelnen Krankheiten, die dann wieder aus dem Status 'Selten' herausfallen, aber dafür jetzt viel früher erkannt und besser behandelt werden", sagt Dr. Annekathrin Rödiger vom Jenaer Zentrum für Seltene Erkrankungen.

Das Zentrum in Jena wurde seit 2015 aufgebaut. Anfangs kamen jährlich etwa 40, inzwischen suchen schon 90 Patienten pro Jahr dort Hilfe. Insgesamt sind etwa 40.000 Thüringer betroffen. Ihnen bieten die Spezialisten zum Tag der Seltenen Erkrankungen regelmäßig Informationsveranstaltungen an. Auch am 28. Februar klären sie wieder im Foyer der Uniklinik Jena auf. Dazu gibt es eine Ausstellung zu weiteren Patienten-Geschichten, in denen sich Betroffene wiedererkennen können.