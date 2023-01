In Pößneck erzählen die Mitarbeiterinnen aber auch von Menschen, die sich nicht trauen, das Angebot in Anspruch zu nehmen. Aus Scham, weil sie auf fremde Hilfe angewiesen sind. Deshalb sprechen die Mitarbeiterinnen solche Menschen gezielt an, zum Beispiel über die Tafeln. Bettina Schmidt erzählt gerührt: "Es gibt Leute, die sagen: 'Oh, ich hätte mich gar nicht getraut, aber meine Nachbarin hat mich mitgenommen. Und das ist so schön hier.'"