Die Ervema Agrar Gesellschaft Wöhlsdorf mbH hat ihren Hauptsitz in Staitz, einem Teil der Landgemeinde Stadt Auma-Weidatal im Landkreis Greiz. Wie es mit dem Betrieb in Miesitz weitergeht, könne erst in den nächsten Wochen entschieden werden. Die Agrargenossenschaft "Drei Eichen" hat landwirtschaftliche Nutzflächen von 960 Hektar (Ackerland 882 Hektar) und 22 Mitarbeiter sowie zwei Auszubildende.