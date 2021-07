Die Feuerwehr Schleiz hat eine Messdrohne aus 18 Metern Höhe geborgen. Wie der Schleizer Stadtbrandmeister Ronny Schuberth am Donnerstag MDR THÜRINGEN sagte, hatte sich die Drohne in einem Baum in einem Waldstück südwestlich von Schleiz verkeilt. Weil die Drohne mit Spezialtechnik im Wert von rund 30.000 Euro beladen war, musste die Bergung sehr behutsam geschehen.

Bildrechte: Ronny Schuberth, Feuerwehr Schleiz