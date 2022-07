Das Aus für das Unternehmen Megatech Industries in Ebersdorf im Saale-Orla-Kreis ist besiegelt. Der Hersteller für Automobilteile hat sich aus Thüringen zurückgezogen. Ein Techniker sagte MDR THÜRINGEN, die Hallen sollen leer und besenrein verlassen werden. Die 170 Mitarbeiter hätten ihre Kündigung zum 31. Juli schon an vergangenem Weihnachten erhalten.

Zuletzt waren in Ebersdorf Tür-Innenverkleidungen für den BMW X1 produziert worden. Auch andere Hersteller hatten in Ebersdorf fertigen lassen. Dann war für das Thüringer Werk kein Auftrag mehr zu bekommen, hieß es.

Die vorhandenen Maschinen seien ins über 700 Kilometer entfernte Tomaszow Mazowiecki in Polen transportiert worden. Dort befinde sich ein weiterer Standort von Megatech Industries. Anfragen von MDR THÜRINGEN an die Megatechzentrale in Lichtenstein blieben unbeantwortet.