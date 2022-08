Schloss Ebersdorf öffnet am 4. September erstmals wieder Am 4. September soll Schloss Ebersdorf zum ersten Mal wieder seine Türen für Besucher öffnen. Die Stiftung Bürger für Thüringer Schlösser und Burgen lädt an diesem Tag zu einer Benefizveranstaltung ein, bei der die Bauvorhaben im Schloss vorgestellt werden und die Vogtland-Philharmonie ein Konzert gibt.



Die Gelder aus den Eintrittskarten, die zwischen 18 und 50 Euro kosten, fließen laut der Stiftung in die Sanierung des Ovalen Saals auf Schloss Ebersdorf.