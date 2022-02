Regionaler Einzelhandel Lebende Schaufenster gegen den Untergang

Wir kämpfen auch für Erleichterungen beim Ladenöffnungsgesetz in Thüringen. Das ist restriktiver als in allen anderen Bundesländern.

Die Thüringer Regeln legen zum Beispiel fest, dass Beschäftigte im Einzelhandel maximal an zwei Samstagen im Monat arbeiten dürfen. Eine Regelung, die es in keiner anderen Branche gibt und die vor allem dort hinderlich ist, wo am Samstag größere Einkäufe getätigt werden, wie zum Beispiel in Möbelhäusern. Dort wollen die Beschäftigten sogar öfter an Samstagen arbeiten, weil sie am Umsatz beteiligt sind.