Thüringens einzige Autofähre steht schon wieder still. Grund ist ein technischer Defekt. Wie der Betreiber mitteilte, ist die Mühlenfähre am Hohenwarte-Stausee zwischen Linkenmühle (Saale-Orla-Kreis) und Altenroth (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) am Montagvormittag ausgefallen. Erst Ende Juli war die Fähre wegen technischer Probleme nicht im Einsatz.

Autofahrer müssen einen 33 Kilometer langen Umweg um den Stausee nehmen. (Archivbild) Bildrechte: MDR / Heike Neuhaus