Bei Ölspuren auf Straßen gilt das Verursacherprinzip. Die Verursacher einer Verunreinigung sind also für deren Beseitigung selbst verantwortlich. Ist der Verursacher nicht in der Lage, die Straße zu säubern oder unbekannt, übernimmt außerhalb geschlossener Ortschaften der jeweilige Träger der Straße die Beseitigung.



Die Baulastträgerschaft richtet sich danach, ob es sich um eine Bundes-, Landes-, Kreis- oder Gemeindestraße handelt. Innerhalb geschlossener Ortschaften wird die Beseitigung durch die betroffene Gemeinde vorgenommen oder veranlasst. Prinzipiell wird in unaufschiebbare Erstmaßnahmen und Folgemaßnahmen unterschieden.



Autofahrer die auf einer Straße eine Ölspur entdecken, sollen laut Infrastrukturministerium den Notruf 112 wählen. Die Notrufleitstelle wiederum informiert dann die zuständigen Behörden. Für Autofahrer selbst gilt, ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Wichtig sei vor allem, die Geschwindigkeit anzupassen.