Mutmaßliche Geldautomatensprenger haben offenbar ihr Fluchtauto am Sonntagmorgen auf der A9 bei Bad Lobenstein im Saale-Orla-Kreis stehen lassen. Wie die Polizei mitteilte, hatten mehrere Unbekannte zuvor in Konradsreuth im bayerischen Kreis Hof einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. Anschließend flüchteten sie in einem dunklen Audi. Der Fluchtwagen wurde später auf der A9 in Thüringen abgestellt.