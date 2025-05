Die Idee ist, ein Getränk zu zelebrieren, auch wenn es keinen Alkohol hat - so formuliert es Jörg Wittig, der Chef der Böttger-Apotheke in Schleiz. Die Apotheke ist für eine Reihe hausgemachter Schnäpse bekannt. Jetzt ist ein Produkt dazugekommen, das wie Schnaps (beispielsweise im Longdrink) funktioniert, aber keinen Alkohol enthält.

Wenn Menschen keinen Alkohol trinken, "da sitzt man mit einem Glas Wasser in der Ecke, wenn man Pech hat, muss man sich noch blöde Sprüche anhören oder man kriegt nen Saft", sagt Jörg Wittig. Dabei ist egal, aus welchem Grund kein Alkohol getrunken wird. Was Wittig vermisst, ist "ein Getränk, ähnlich einem Cocktail oder Longdrink , das verschiedene Aromen hat, die sich entwickeln, wenn das Eis im Getränk schmilzt."

Normalerweise kann Alkohol diese Aufgabe übernehmen - beim alkoholfreien Gin ist das anders. Deshalb ist der alkoholfreie Gin aus Schleiz auch dunkel in der Farbe und etwas trüb. "Auf den Bodensatz in der Flasche können wir nicht verzichten, wegen des Geschmacks", sagt Jörg Wittig.

Die Chefin der Wonnewerkstatt, Sandra Oertel, erinnert sich an die erste Kostprobe und verzieht das Gesicht: "fürchterlich", sagt sie und lacht - "aber, ich dachte, in einem Cocktail kann das eine gute Variante werden". Ihr Name steht auf dem Böttger-Bitter, der seit 1982 in Schleiz hergestellt wird, sie ist für das Originalprodukt heute verantwortlich.