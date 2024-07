Bildrechte: imago images / Shotshop

Saale-Orla-Kreis "Wildes" Zeltlager am Hohenwarte-Stausee aufgelöst

Hauptinhalt

17. Juli 2024, 18:27 Uhr

Ordnungsamt und Polizei haben am Dienstagvormittag ein "wildes" Zeltlager am Hohenwarte-Stausee im Saale-Orla-Kreis aufgelöst. Die angetroffenen Personen müssen mit einem Verwarngeld rechnen, denn "Wildcampen" ist in Deutschland verboten.