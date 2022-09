Eine hohe Last an Fäkalbakterien im Wasser räumte das Umweltamt aber ein. Die Kläranlage des Ortes Harra funktioniere aber ohne Störungen, sagte der Geschäftsleiter des Zweckverband Wasser und Abwasser Lobensteiner Oberland, Sten Meusel.

Auch beim Starkregen Ende August sei kein Abwasser aus der Kläranlage in den Stausee gelangt. Andere, kleinere Zuflüsse seien an biologische Kleinkläranlagen angeschlossen, die auch bei Starkregen, wie es ihn Ende August gab, theoretisch nicht überlaufen sollten, so Meusel.

Ende des Sommers gab es immer wieder Meldungen, dass Algen in Seen auftreten. Grüne Schlieren auf dem Wasser oder eine trübe Brühe. Der Stausee habe ein Nährstoffproblem, bestätigt auch Sten Meusel: "Phosphor ist wie Kraftfutter für Algen und in warmem Wasser vermehren die sich sehr gut." Die größeren Kläranlagen filtern den Phosphor sogar aus dem Abwasser. Was aber über die anderen Zuflüsse kommt, aus Kleinkläranlagen und was auch im Oberflächenwasser durch Dünger landet, das sei nur schwer zu kontrollieren.