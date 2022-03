Landwirtschaft Viele Rinder, viel Mist: Thüringer Agrarbetrieb setzt auf neue Technik gegen Gülle-Flut

25.000 Kubikmeter Gülle fallen bei der Agrargenossenschaft in Geroda im Saale-Orla-Kreis jedes Jahr an. Die kommen erst in die Biogasanlage und später als Dünger aufs Feld. Das Problem: Die Landwirte dürfen nur zu bestimmten Zeiten düngen, die Gülle liegt den Rest des Jahres in Lagertanks. In Geroda müssten sie jetzt eigentlich für viel Geld einen weiteren Tank bauen. Deshalb sucht die Genossenschaft nach Alternativen.