Der Meister Christian Müller machte in den 1950er-Jahren eine Ausbildung zum Steindrucker und Flachdrucker. Bis in die 1980er-Jahre stellte er in Leipzig kunstvolle Bücher her. Seit 1988 haben seine Frau Bärbel und Christian Müller eine Galerie für zeitgenössische Kunst und betreuen besonders Künstler, die sich der Grafik verschrieben haben und deren Werke mit Steindruck hergestellt werden. Im Jahre 2005 zogen die beiden von Leipzig nach Thüringen in das einstige Anwesen des Großvaters Max E. Müller am Markt in Wurzbach. Seit 2015 gibt es hier ein Museum für Steindruck. Vierteljährlich zeigen die beiden spezielle Steindruck-Ausstellungen.