Der parteilose Ronald Schricker hat erneut die Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Hirschberg (Saale-Orla-Kreis) gewonnen. Wie Wahlleiterin Katrin Meißner sagte, kam Schricker am Sonntag auf 72 Prozent der Stimmen. 28 Prozent gingen an Benjamin Lill (Wählergemeinschaft Hirschberg). Die Wahlbeteiligung lag bei 18,6 Prozent. Das Ergebnis ist vorläufig. Der Wahlausschuss wird das endgültige Ergebnis am Montagabend verkünden. Schricker hat nun eine Woche Zeit zu entscheiden, ob er das Amt annimmt.