Kommunalpolitik Wieder Bürgermeisterwahl in Hirschberg ohne Kandidaten, aber mit selben "Siegern"

14. Oktober 2024, 20:45 Uhr

In Hirschberg in Ostthüringen scheint sich die Geschichte zu wiederholen: Wieder wurde ein Bürgermeister gewählt, wieder gab es keine Kandidaten, wieder holten zwei Namen die meisten Stimmen. Auch wenn es nach der Stichwahl in zwei Wochen wieder keinen gewählten Bürgermeister geben sollte, wird dieses Jahr keine dritte Bürgermeister-Wahl stattfinden.