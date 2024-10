Bei der Bürgermeisterwahl in Hirschberg im Saale-Orla-Kreis wird es erneut eine Stichwahl geben. Wie Wahlleiterin Katrin Meißner MDR THÜRINGEN sagte, erhielten bei der Ronald Schricker und Benjamin Lil bei der Wahl am Sonntag die meisten Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei 24,4 Prozent. Wahlberechtigt sind in Hirschberg 1.743 Menschen. Die Stichwahl soll am 27. Oktober stattfinden.