Für die stillgelegte Höllentalbahn ist keine direkte Hilfe des Bundes in Aussicht gestellt, obwohl die Strecke schon einmal als Projekt mit Vorrang eingestuft wurde. Vielmehr müssten der Saale-Orla-Kreis und der benachbarte Landkreis Hof in Bayern selbst zusammen aktiv werden und entsprechende Fördermittel beantragen. Das sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium Michael Theurer (FDP) bei einem Besuch in Blankenstein am Mittwoch.