Die Mühlenfähre am Hohenwartestausee nimmt am Gründonnerstag wieder Fahrt auf. Laut Betreiber Kombus verbindet die Mühlenfähre die Anlegestellen Linkenmühle und Altenroth. Die Fähre ist - im April und Oktober - täglich zwischen 9 und 18 Uhr unterwegs, sowie in den Sommermonaten zwischen 8 und 19 Uhr.