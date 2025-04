Die Finanzierung umfasst 7,1 Millionen Euro vom Bund und 4,12 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt. Die Bundesmittel werden vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr über das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) für die Jahre 2024 bis 2028 bereitgestellt. Etwa eine Million Euro kommt von den Landkreisen. Diese haben zudem, gemeinsam mit dem Ingenieurbüro Setzpfand, die ursprüngliche Planung in Form einer Stabbogenbrücke überarbeitet und eine kostengünstigere Variante erstellt. Ob es am Ende tatsächlich der Entwurf in Form einer Hängebrücke, steht noch nicht final fest. Eine weitere Alternative mit Pfeilern wird ebenfalls geprüft. Die wirtschaftlichste Variante soll ins Genehmigungsverfahren gehen - das wird gerade durch das Ingenieurbüro erarbeitet.