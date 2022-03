Über den Stausee sind es nur 400 Meter Fährstrecke - wenn die Mühlenfähre nicht in Betrieb ist, dann ist der Weg zwischen Linkenmühle und Altenroth deutlich länger: 33 Kilometer über die Straßen. Im Sommer können sich Einheimische und Urlauber den Umweg ersparen, seit 1995. Damals wurde die Mühlenfähre erstmals eingesetzt. Und ja, sagt Hagen Schröter, so ein Schiff muss regelmäßig an Land - unter anderem, weil es aller fünf Jahre eine technische Untersuchung bestehen muss. Und dann passiert es schon mal, dass unvorhergesehen etwas repariert werden muss. Aber jetzt hängt die Mühlenfähre am Haken, damit sie wieder in den Stausee gesetzt werden kann.

Das 24 Tonnen schwere Schiff fährt nur in den wärmeren Jahreszeiten. In den Monaten, wenn Autofahrer die Winterreifen auf den Rädern haben sollen, ist für die Fähre die Trocken-Zeit - tiefer Frost oder gar Eisgang würden dem Schiff nicht gut bekommen. Aber auch in der Hauptsaison kann es passieren, dass es mal eine Havarie gibt. Im vorigen Jahr soll es eine Angelschnur gewesen sein, die für großen Ärger sorgte. Ein Antrieb ging kaputt, musste ausgebaut werden und zur Reparatur zu Spezialisten an den Rhein gebracht werden. In Berlin nahmen sich gleichzeitig andere Fachleute den Motor vor. Und am Schiffskörper machten die Betreiber vom Verkehrsunternehmen KomBus ein paar Schönheitsreparaturen. Nun ist die Fähre fit für neue Fahrten - vorausgesetzt, es ist immer ein Fährmann verfügbar. Es gab einmal drei Kollegen für diesen Dienst auf dem Stausee. Jetzt sind es nur noch zwei. Und so hat sich die KomBus-Geschäftsführung dazu entschieden, gerade noch einen Neuen auszubilden, der als Kapitän am Steuerrad stehen soll - möglichst noch in diesem Sommer.