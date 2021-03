Zugleich appellierte der Landrat an die Bewohner des Saale-Orla-Kreises, die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten und die Kontakte wo immer möglich zu reduzieren. Denn durch die ganz normalen Kontakte breite sich das Coronavirus derzeit aus. Die vorliegende britische Mutante sei leider hochansteckend, so dass mitunter mit einem Schlag ganze Familien infiziert seien, so Fügmann.

Die hohen Infektionszahlen zeigten sich mittlerweile auch wieder an der Belegung der Krankenhäuser. Das Krankenhaus Schleiz sei bereits an der Kapazitätsgrenze, doch auch an den Kliniken in der Umgebung, in Jena, Gera, Hof und Plauen stiegen die Zahlen der Corona-Patienten an. Das sei ein ernstes Signal, sagte Fügmann.