Ehrenamt Jochen Marschall aus Pößneck ist Thüringer des Monats Juni

Kinder müssen regelmäßig schwimmen - so die Erfahrung von Jochen Marschall. Bildrechte: MDR/Jens Borghardt

"Die Kinder haben irgendwann mal einen Schwimmkurs besucht, haben das "Seepferdchen" gemacht, das nicht der Schwimmführerschein fürs Leben ist", so Marschall und betont, dass die Schwimmanfänger dann weiter üben müssen. Denn die beste Vorbeugung gegen das Ertrinken sei, gut und sicher schwimmen zu können.

Der 78-Jährige hat während seiner Laufbahn bei der Wasserwacht schon mehrere hundert Rettungsschwimmer aus- und fortgebildet. Dazu gehören beispielsweise Übungsleiter im Bereich Wassersport oder Sportlehrer, die an ihren Schulen Schwimmunterricht geben.

Der Bedarf an Rettungsschwimmern sei groß, sagen Marschall und seine Mitstreiter bei der Wasserwacht. Es gebe nicht genügend Nachwuchs. "Während der Schulzeit sind die jungen Rettungsschwimmer noch dabei, dann aber gehen sie für Ausbildung und Studium meist weg", bedauert Marschall. Es blieben die älteren, die irgendwann aufhören.

Wenig motivierend sei zudem, dass die Bürokratie immer mehr zunehme. Jochen Marschall wünscht sich für das Ehrenamt mehr Unterstützung. "Unser Appell geht an die Beamten und Mandatsträger, sie möchten mit Augenmaß handeln und nicht Vorschriften, Verordnungen und Gesetze erweitern, die Ehrenamtliche vom Zeitbudget nicht mehr erfüllen können und wollen", mahnt er.

Für Jochen Marschall ist sein Ehrenamt bei der DRK Wasserwacht eine Herzenssache. "Wenn unsere Gesellschaft funktionieren soll, wenn das Leben in dieser Gesellschaft lebenswert sein soll, sollte sich jeder irgendwie einbringen und etwas dazutun." Das sei eine große Motivation für ihn. Andererseits sporne ihn an, dass seine Schwimmschüler jede Woche erneut in seinen Kurs kommen. "Dann habe ich doch alles richtiggemacht."