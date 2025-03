Ein von den Eltern verlassener 16-Jähriger mit seelischer und geistiger Behinderung hat einen neuen Betreuungsplatz gefunden. Nach Angaben des Landratsamts in Schleiz im Saale-Orla-Kreis wird der Jugendliche ab Freitag in einer Wohnung untergebracht. In dem neuen Zuhause wird er von Mitarbeiterinnen des Behindertenverbandes Saale-Orla rund um die Uhr betreut.