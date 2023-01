Im Saale-Orla-Kreis wird ein Känguru gesucht. Das Tier sei seiner Besitzerin in Meilitz bei Neustadt an der Orla entlaufen, teilte das Tierheim Schleiz mit. Es handelt sich um ein sogenanntes Wallaby-Weibchen mit Namen Amy. Es verschwand laut Besitzerin am Sonntag aus einem Garten.