Nach dem Studium in Syrien führte Al Hamwi mehr als 20 Jahre eine eigene Kinderarztpraxis in Damaskus. 2013 floh er vor dem Bürgerkrieg in Syrien und kam später mit seiner Frau und seiner jüngsten Tochter nach Westeuropa. Ein Sohn ist mittlerweile Chirurg an einem Krankenhaus in Thüringen.