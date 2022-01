Jetzt, in der kalten Jahreszeit gibt es nichts zu sammeln. Trotzdem hat Sieglinde Leibner viel zu tun. Sie muss die Kräuter des letzten Sommers weiterverarbeiten. In der Küche stehen Gläser mit Kräuterauszügen von Johanniskraut oder Weissdorn. Außerdem eine große Dose mit getrockneter Aroniabeere. Mit Bienenwachs, Sheabutter, Kräutersud und ätherischen Ölen entstehen daraus bald neue Cremes und Tinkturen.

Wie groß die Vielfalt der Kräuter ist und was man alles daraus machen kann: darüber hat Sieglinde Leibner mehrere Bücher geschrieben. Ihr aktuelles Werk "Meine große Naturapotheke" erklärt die verschiedenen Kräuter, wo und wann man sie am besten sammeln kann und wie sie verwendet werden. Damit will die Kräuter-Expertin ihr Wissen an nachfolgende Generationen weitergeben. Mit dem Computer hat sie es nicht so, sagt sie, deshalb helfen ihr die beiden Töchter.