Nach dem tödlichen Kranunglück an der Bleilochtalsperre in Saaldorf (Saale-Orla-Kreis) gibt es offenbar einen ersten internen Bericht. Laut "Thüringer Allgemeine" (Onlineausgabe, €) sollte der 30 Meter hohe Kran auf den Schienen um einen Meter in Richtung des westlichen Ufers verschoben werden. Offenbar fuhr er dabei ungebremst gegen die Poller am Ende der Schienen und kippte durch die Wucht des Aufpralls um.