Saale-Orla-Kreis Nach Kran-Unglück an Bleilochtalsperre: Identität des Toten geklärt - Kriminalpolizei untersucht Unfallort

Hauptinhalt

05. September 2024, 09:06 Uhr

Nach dem tödlichen Unfall an der Bleilochtalsperre untersucht am Donnerstag die Kriminalpolizei den Unglücksort. Am Mittwoch war auf einer Brücke ein Kran umgestürzt, ein Mensch kam ums Leben. Dessen Identität ist mittlerweile geklärt. Die Unfallursache noch nicht.