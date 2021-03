Kommunalwahl Ex-Reichsbürger will Bürgermeister in Gemeinde Krölpa werden

Hauptinhalt

In Krölpa im Saale-Orla-Kreis will ein Mann mit bewegter Vergangenheit am Sonntag Bürgermeister werden: Volker Ludwig - Ex-Marineleutnant, Ex-Reichsbürger, nunmehr Katholik und Biobauer. Ein Portrait.