Dicke Ballen Plastikmüll, soweit das Auge reicht. Und das ist nur eine von mehreren Hallen, in denen der Rohstoff für die Produkte lagert, die bei Cabka hergestellt werden. In Weira im Saale-Orla-Kreis steht die Keimzelle von – nach eigenen Angaben – Europas Marktführer für Transportpaletten aus Kunststoff. Hier laufen jedes Jahr zehn Millionen Paletten vom Band.

Lastwagen liefert an: Den Rohstoff Plastikabfall bezieht Cabka aus ganz Deutschland. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Draußen vor der Halle ist gerade ein neuer Sattelzug vorgefahren. Er bringt den Plastikmüll, den die Weiraer überall in der Region und Deutschlandweit beziehen. Aus dem gelben Sack oder der gelben Wertstofftonne wird das Material bei den Lieferanten vorsortiert, verschnürt und nach Weira gebracht.

Hier wandert der Abfall – etwa 100.000 Tonnen im Jahr – in den Shredder. Der macht daraus Kunststoffgranulat. Grundstoff für Recyclingprodukte, die in der ganzen Welt im Einsatz sind.

"Es gibt so viel Kunststoff-Abfall in der Welt, wir verarbeiten nur einen kleinen Teil davon", sagt Geert de Wilde, Technischer Geschäftsführer der Cabka Group. "Wir stellen uns jeden Tag die Frage: Was kann man daraus machen?"

Der Technische Geschäftsführer Geert de Wilde steht in der Lagerhalle neben fertigen Paletten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ein geschlossener Kreislauf

Begonnen hat das alles mit Kunststoff-Sockeln für Bauzäune oder Rasengitterplatten. Inzwischen stellen sie hier in großem Stil Paletten für Handel und Produzenten von hochwertigen Produkten her, die sogar Hygienestandards der Lebensmittelindustrie erfüllen. Die Lebensdauer ist um einiges höher als bei Holzpaletten, außerdem sind die Kunststoff-Exemplare zwei Drittel leichter.

Hier wird der Plastikabfall für die Produktion vorbereitet ... Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Damit die eigenen Produkte später nicht in der Müllverbrennung landen, können die Cabka-Kunden die Paletten am Ende ihrer Lebensdauer zurückgeben. In Weira werden sie recycelt und wieder neue Paletten hergestellt – ein geschlossener Kreislauf.

... und als fertige Palette für den Versand abgelegt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Umstellung auf CO2-freie Produktion braucht Geld

"Wir versuchen, jeden Schritt in der Produktion ökologisch zu denken", sagt Roland Jonas, Geschäftsführer des Cabka-Werkes in Weira. Deshalb stellen sie hier auch die Formen und Werkzeuge für ihre Maschinen selbst her. Kurze Wege und damit ein sparsamer Umgang mit Ressourcen sollen dafür sorgen, dass das Werk in spätestens acht Jahren CO2-neutral produziert - indem Strom zum Beispiel mit Photovoltaikanlagen selbst produziert.

Das Wachstum und viele Innovationen kosten Geld. Das holte sich Cabka Ende Februar, als das Unternehmen an der Börse in Amsterdam gelistet wurde. Jetzt wollen sie in Weira und den anderen Standorten in Deutschland, Belgien und den USA richtig durchstarten. In Weira sollen die Kapazitäten um bis zu 25 neue Arbeitsplätze erweitert werden, um den Bedarf an den Kunststoffprodukten decken zu können.

Roland Jonas ist in Weira Geschäftsführer und sorgt sich wegen des Fachkräfte-Mangels Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Gute Perspektive für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Kopfzerbrechen bereitet dem Geschäftsführer der Mangel an weiteren Fachkräften. Dabei bilden die Weiraer selbst aus und bieten dem Nachwuchs viele Möglichkeiten der Weiterbildung. Christian Leicht hat vor 17 Jahren bei Cabka begonnen und ist inzwischen Leiter der Abteilung Maschinenbau: "Hier ist kein Tag wie der andere", sagte er. "Wir haben sehr viel Abwechslung, gerade im technischen Bereich."