In seinem zweiten Amtsjahr will Christian Herrgott die Schulbauprojekte weiter vorantreiben und im Landkreis auch in den Straßenbau investieren. Dafür braucht er allerdings einen beschlossenen Haushalt. Sollte der an der Kreisumlage scheitern, müsste Herrgott in diesem Jahr wohl den Rotstift vor allem bei den freiwilligen Leistungen ansetzen.