Die Einwohner von Langendembach im Saale-Orla-Kreis können in dieser Woche tagsüber nicht in ihren Ort hineinfahren. Wie das Landratsamt mitteilte, ist die einzige Zufahrt zwischen 7 und 17 Uhr wegen Bauarbeiten gesperrt. Nur über Mittag können Pflegedienste für eine Stunde in den Ort fahren.