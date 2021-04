Mit Glockengeläut soll am Montagabend an die Zerstörung der Linkenmühlenbrücke im Saale-Orla-Kreis am Hohenwartestausee vor 76 Jahren erinnert werden. Der Gemeindekirchenrat hat dazu die umliegenden Gemeinden Gössitz, Reitzengeschwenda, Althenbeuten und Drognitz aufgerufen.

Wo heute die Autofähre den See überquert, stand früher die Linkenmühlenbrücke am Hohenwartestausee. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Neue Brücke in Planung

Am 12. April 1945 wurde die wenige Monate vorher fertiggestellte Brücke an der Linkenmühle gesprengt. Sie ist bis zum heutigen Tag nicht wieder aufgebaut worden. Heute quert an dieser Stelle Thüringens einzige Autofähre den Hohenwarte-Stausee.

Derzeit wird die neue Brücke an der Linkenmühle am Hohenwarte-Stausee von einem Thüringer Büro geplant. Bis zum Sommer sollen die Kosten für den Wiederaufbau der Linkenmühlenbrücke feststehen.